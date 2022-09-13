В Германии призвали к передаче танков Украине

Глава комитета по иностранным делам Бундестага и эксперт по внешней политике Социал-демократической партии Михаэль Рот утверждает, что в тесном сотрудничестве с ЕС и НАТО Германия способна передать танки Украине.

Рот прокомментировал слова канцлера ФРН Олафа Шольца о том, что Украине не получает от Берлина танки, потому что тот должен координировать военную помощь с союзниками. По словам эксперта, подобные «решения не являются неизменными».

Об этом сообщает Deutschlandfunk.

«И именно поэтому мы должны сесть с ЕС, НАТО, и, прежде всего, с США, и прояснить: что еще мы можем передать, чтобы у Украины также была возможность освободить территории, захваченные *россией», – заявил глава комитета по иностранным делам Бундестага.

По мнению Рота, благодаря этому Германия поддержит не только Украину, но и поможет отстоять ценности демократической свободы, которые атакует россия. Он утверждает, что вынудить путина вернуться за стол переговоров можно лишь в том случае, если украинский народ одержит победу.

Помимо него, председатель комитета Бундестага по делам Европейского союза Хофрайтер призывал как можно скорее передать украинским военным немецкие боевые танки «Леопард», чтобы предотвратить гибель защитников Украины.

Ранее глава разведки ЦАХАЛа Аарон Халива заявил, кого он поддерживает в войне Украины против россии. По его словам, он находится на стороне США.

Также «Курсор» сообщал о том, как, по мнению военного эксперта, рф может ответить на успехи ВСУ на фронте. Также он прокомментировал вопрос о применении путиным ядерного оружия.

Помимо этого, во вторник, 13 сентября, стало известно, что россия начала применять иранские дроны-камикадзе для ударов по Украине. Уже появились первые фото.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!