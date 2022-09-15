Шольц считает, что оружие Германии сыграло «решающую» роль в успешном контрнаступлении Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что предоставленное Украине немецкое оружие сыграло «решающую» роль, а также он высказался о поставках нового вооружения.

Политик дал этот комментарий в Берлине, где прошла пресс-конференция с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Об этом сообщает Politico.

«Можно сказать, что то самое оружие, которое Германия сейчас предоставила Украине, является решающим для развития конфликта на востоке Украины, и оно также сделало разницу в военных действиях», – заявил Шольц.

Правительственный список гласит, что Украина получила за все время войны от Германии 10 гаубиц Panzerhaubitze 2000, 24 зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard и разное более легкое вооружение. По словам канцлера ФРГ, вскоре украинской армии передадут зенитно-ракетный комплекс IRIS-T – «самое современное оборудование, которое не использует даже Бундесвер».

Одновременно Шольц вновь заявил, что Германия не передаст ВСУ танки Leopard или БМП Marder, потому что подобное нужно согласовывать с союзниками. Также он заявил, что все другие страны не отправляют в Украину западные боевые танки.

«Позиция всего правительства Германии – всех его членов и поддерживающих его партий – остается в том, что односторонних действий Германии не будет», – сказал Шольц.

Напомним, что недавно глава комитета по иностранным делам Бундестага и эксперт по внешней политике Социал-демократической партии Михаэль Рот заявил, что благодаря тесному сотрудничеству с ЕС и НАТО ФРГ сможет передать танки Украине.

«И именно поэтому мы должны сесть с ЕС, НАТО, и, прежде всего, с США, и прояснить: что еще мы можем передать, чтобы у Украины также была возможность освободить территории, захваченные *россией», – сказал он.

Рот считает, что передача танков – не только поддержка Украины, но и способ отстаивания ценностей демократической свободы, на которые посягнул путин. Он добавил, что путин вернется за стол переговоров, только если украинская армия победит оккупантов.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!