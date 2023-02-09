Пыталась спасти дочь: на Карибах с раббанит произошел смертельный инцидент

Раббанит Хания Федерман скончалась в возрасте 40 лет после того, как два месяца назад попала в больницу после попытки спасти свою маленькую дочь.

Федерман была госпитализирована в критическом состоянии в больнице Нью-Джерси, где врачи боролись за ее жизнь. Ее похороны, вероятно, состоятся сегодня в четверг.

Четырехмесячная Сара Федерман утонула, упав в воду. Ее мать, раббанит Хания Федерман, прыгнула за ней, пытаясь спасти ее. Младенца вытащили из воды в Сент-Томасе бездыханным, а мать доставили в больницу в критическом состоянии после сердечно-легочной реанимации.

Хания Федерман с супругом, американские граждане, служили эмиссарами ХАБАДа на Виргинских островах в Карибском море.

Супруги заботились о кошерной пище для многих путешественников и даже о еженедельных уроках иврита для немногочисленных детей общины. Супруги недавно приобрели участок земли, и их мечтой было построить там центр ХАБАД, в котором разместились бы ресторан, миква, еврейская школа и многое другое.

Хания выросла в Милуоки, штат Висконсин, США, в семье последователей ХАБАДа. Она училась в хасидских институтах и ​​получила диплом преподавателя в Израиле. После ее замужества с раввином Ашером Федерманом, который также репатриировался в Израиль, они вдвоем перебрались в США — и в 2005 году открыли дом ХАБАДа на Виргинских островах, расположенный на острове Сент-Томас.

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