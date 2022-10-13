«Работают в две смены»: рф планирует вернуть в строй устаревшую бронетехнику

По словам российского депутата, танки не просто проходят капитальный ремонт, рф модернизирует их.

Россия пытается модернизировать устаревшую бронетехнику. 103-й бронетанковый завод под Читой получил заказ на ремонт и усовершенствование около 800 танков Т-62 на срок в течение трех лет.

Об этом сообщил депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев, пишет Милитарный.

«Вернулся в Забайкалье, где находился с проверкой на 103-м бронетанковом ремонтном заводе в Атамановке под Читой. Завод полностью обеспечен заказами на ближайшие 3 года, сделать 800 танков за это время — очень большой заказ. Предприятие работает в две смены, готово работать в три, в этом нужно помочь», – сообщил Андрей Гурулев.

По словам депутата, танки не просто проходят капитальный ремонт, россия модернизирует их. В планах – оснащение Т-62 современными тепловизорами и ночными прицелами, усиление защиты, установка навесной брони, защита против ракетных комплексов, кормовая защита от гранатометов.

Танк Т-62 принят на вооружение еще в 1961 году, в 80-е годы считался окончательно устаревшим и был снят с вооружения в рф* еще в 2000-х. Модернизированный вариант танка Т-62 с комплексом управляемого вооружения и дополнительной бронезащитой получил обозначение Т-62М. С 2018 года его вернули в строй и пытаются модернизировать.

Впервые в боевых действиях в Украине эта техника была замечена в мае этого года.

Все более частое появление подобных откровенно устаревших машин может свидетельствовать о значительных потерях россиян в бронетанковой технике и проблемах с расконсервацией более современных танков, таких как Т-72 и Т80.

«Курсор» писал ранее, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что культ путина постепенно уже разрушается.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.