Ракетный удар по отелю в оккупированном Херсоне: первые подробности и видео

В Херсоне в результате ракетного обстрела погибло два человека, среди которых бывший нардеп Верховной Рады, пишут российские пропагандистские СМИ.

В результате ракетного удара ВСУ по оккупантам в Херсоне убиты два человека, среди них бывший депутат Верховной Рады V и VI созывов от Партии регионов, российский коллаборант Алексей Журавко.



Об этом утром в воскресенье, 25 сентября, сообщили официальные российские СМИ.

Ликвидация экснардепа-предателя произошло вследствие попадания в одну из херсонских гостиниц. Как пишет местный сайт «Мост«, это Play hotel на пересечении улиц Потемкинской и Форштадской.

Ранее это здание принадлежало депутату Херсонского райсовета Михаилу Линецкому. В 2020 году он продал половину другому бизнесмену.

По сообщению российских пропагандистов, в гостинице жила также съемочная группа RT – она вроде бы не пострадала.

Ликвидацию Алексея Журавко подтвердил другой коллаборант Кирилл Стремоусов.

Перед ракетным ударом коллаборант успел проголосовать на «референдуме» в Херсоне.



Алексей Журавко – известный в Херсонской области пророссийский политический и общественный деятель.

В 2006 и 2007 годах избирался в Верховную Раду депутатом от Партии регионов. Во времена Януковича был правительственным уполномоченным по правам людей с инвалидностью.