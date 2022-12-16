Ракетный удар по Украине: в ВСУ озвучили детали

Всего было произведено 76 пусков крылатых ракет воздушного и морского базирования.

16 декабря 2022 года российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры и топливно-энергетическому сектору Украины. Есть жертвы среди гражданского населения.

Об этом сообщает официальная страница Воздушных сил Украины.

Всего произведено 76 пусков крылатых ракет воздушного и морского базирования.

По состоянию на 11.00 украинскими силами ПВО было перехвачено 60 ракет, среди которых были крылатые ракеты Х-101, Х-555 и «Калибры».

Особенностью нынешней атаки стал пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 не только из Каспия, но и из Саратовской области, из района Энгельса, где базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.

Пуски крылатых ракет морского базирования оккупанты совершили с фрегата «Адмирал Макаров» из акватории Черного моря.

Несколько пусков крылатых ракет Х-22 было осуществлено из дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над акваторией Азовского моря и четыре пуска управляемых авиационных ракет Х-59 и Х-31П с самолетов тактической авиации оккупантов, предположительно Су-35.

Кроме того, во время атаки противник нанес удар по прифронтовым городам зенитными ракетами с ЗРК С-300 – около 27 пусков.

Так, в Кривом Роге ракетный удар разрушил один из пяти подъездов жилого дома. Два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице.

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