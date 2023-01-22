Ракеты достанут до москвы: украинский генерал поделился планами ВСУ

22:27, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Украинские власти ведут переговоры по поводу получения дальнобойных ракет, способных достать до москвы

Еще несколько месяцев назад США настаивали на том, чтобы Вооруженные силы Украины не обстреливали территорию российской федерации. Теперь же ситуация изменилась.

 

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