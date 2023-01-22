Ракеты достанут до москвы: украинский генерал поделился планами ВСУ

Еще несколько месяцев назад США настаивали на том, чтобы Вооруженные силы Украины не обстреливали территорию российской федерации. Теперь же ситуация изменилась.

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