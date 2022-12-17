Раненый начальник полиции Польши выстрелил из подаренного Украиной гранатомета – СМИ

Начальник полиции Польши Ярослав Шимчик случайно выстрелил в своем кабинете из гранатомета, который он получил от высокопоставленного украинского чиновника, легко ранив себя и еще двух человек, как сообщалось в пятницу.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство внутренних дел Польши первоначально заявило, что Шимчик был госпитализирован с легкими травмами после того, как подарок, который он получил от высокопоставленного украинского чиновника, «взорвался» в штаб-квартире полиции. Однако журналисты пишут, что «насильственный выброс энергии» произошел, когда начальник полиции выстрелил из гранатомета, что является серьезным нарушением протокола.

Представитель прокуратуры заявил, что начато расследование «деяния, состоящего в непреднамеренном насильственном выбросе энергии, который угрожал жизни или здоровью многих людей или имуществу».

В начале этого месяца начальник полиции отправился с официальной поездкой в ​​Украину. Во время визита Шимчик встретился с руководителями украинской полиции и госслужбы по чрезвычайным ситуациям, и «подарок был подарком от одного из руководителей украинских служб», заявили в МВД вскоре после инцидента, не уточнив, что получил польский командир. Утверждается, что в результате инцидента легкие ранения получил гражданский сотрудник штаб-квартиры национальной полиции, госпитализация не потребовалась, а еще один человек получил легкие ранения.

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