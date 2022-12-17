Нападение в школе Реховота: появились новые подробности расследования

В рамках продолжающегося расследования попытки убийства школьника в Реховоте в полиции заявили, что чиновники муниципалитета не сотрудничают со следствием и не явились на допрос.

Об этом сообщает издание Davar.

Должностные лица из отделов соцобеспечения и образования Реховота были вызваны полицией по подозрению в том, что они не сообщили правоохранителям о предыдущих инцидентах, которые связаны с нападением.

Однако работники этих отделов допрос не посетили, не объяснив причин этого поступка. В полиции утверждают, что «если чиновники будут продолжать уклоняться от явки в полицию по повестке, следователи намерены задержать их в соответствии с потребностями следствия и в соответствии с положениями закона».

Дополнительно правоохранительные органы опровергли информацию, согласно которой до нападения было известно об угрозе для жизни мальчика. Для фиксации фактов и предотвращения дальнейшего введения общества в заблуждение в полиции заявил, что не получали отчетов или жалоб от органов соцобеспечения и образования в город Реховоте до того, как произошел инцидент с ножевым ранением в школе.

«Курсор» сообщал, что 13 декабря, во вторник, неизвестные лица в масках ранили ножом 16-летнего подростка на территории школы. Медики эвакуировали пострадавшего без сознания с проникающими ранениями в больницу Каплан в Реховоте в тяжелом состоянии.

В полиции исключили мотив терроризма и арестовали четверых подозреваемых. По словам одного из родителей школьников, подобное происходит в учебном заведении не впервые.

Ранее журналисты рассказали, что солдаты ЦАХАЛа по ошибке обстреляли охранников поселка.

Также недавно израильтян предупредили о мошенниках, выдающих себя за «Битуах леуми».

Помимо этого в Иерусалиме произошло ДТП, есть погибший.