Раненый в Украине израильтянин эвакуирован из Харькова в Киев

Гражданин Израиля, защищавший Украину, пострадал две недели назад при российском обстреле на Донбассе. Украинские военные эвакуировали его в госпиталь Харькова в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Благодаря совместной работе министерства иностранных дел и общественной организации «Зака» военнослужащий Титина Ганди, житель Нетании, 4 января был доставлен в госпиталь в Киеве в тяжелом состоянии. Сообщается, что он получил ранения нижних конечностей и лица осколками снарядов.

Заместитель командира Зака ​​в Украине Нахман Дикштейн рассказал, что раненый попросил его надеть тфилин. Солдат поговорил с раввином Моше Фимой, который предоставил новый тфилин.

Дикштейн говорит: «Из-за его серьезной травмы пострадавшего было трудно перевести его в другую больницу. Мы благодарим раввина Моше Фиму, который содействовал успеху сложной операции, а также сотрудников МИДа».

Раненый солдат Тичина Ганди рассказал: «В операции в лесу участвовало 4 солдата, 2 впереди и я и мой друг сзади недалеко. Первые двое бросились в атаку и были убиты на месте, мой друг и я попали под очередной обстрел и были ранены. После тяжелой травмы ног мы долго ползли на руках по лесу, чтобы добраться до солдат, которые позаботятся о нас».

Он добавил: «Великое чудо, что я остался жив, я благодарю Бога за то, что я имел честь встретить Нахмана и его жену Валери, которые пришли ко мне буквально с небес в виде ангелов, вместе с людьми из министерства иностранных дел и почетным консулом Израиля в Украине. Если бы не они, я бы остался там в больнице и наверное через неделю меня уже не было в живых. Мне предстоит еще операции и реабилитация, но самое главное, что я остался жив».

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Напомним, что в украинской разведке заявили, что следят за ядерным арсеналом рф.

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