В Евросоюзе сделали заявления относительно конфликта Азербайджана и Армении

Генеральный секретарь Совета Европы и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности призывают стороны прекратить боевые действия.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступили с заявлениями в связи с эскалацией на армяно-азербайджанской границе.

Так, в заявлении генсека СЕ отмечается, что сообщения об эскалации боевых действий на армяно-азербайджанской границе вызывают большую тревогу.

«Разногласия между государствами-членами Совета Европы должны разрешаться мирным путем переговоров. Недавние прямые контакты между высшими властями обеих стран были многообещающими и должны быть продолжены. При вступлении в Совет Европы Армения и Азербайджан обязались урегулировать конфликт мирным путем. Это обязательство должно соблюдаться. Совет Европы готов оказать помощь в усилиях по примирению, которые способствуют достижению мирного урегулирования», — отметила Пейчинович-Бурич.

В свою очередь Боррель констатировал, что в последние часы вдоль армяно-азербайджанской границы произошли серьезные бои, в результате которых погибли люди.

«Крайне важно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Все силы должны вернуться на позиции, которые занимали до этой эскалации, и следует полностью соблюдать режим прекращения огня. … ЕС полон решимости продолжать действовать в качестве честного посредника между Арменией и Азербайджаном, чтобы помочь в достижении общей цели создания безопасного, процветающего и мирного Южного Кавказа на благо всего его народа», — подчеркнул Боррель.

Как известно, во вторник утром между воинскими частями двух стран на азербайджано-армянской границе вспыхнули ожесточенные боестолкновения. Армения заявила, что несколько городов у границы с Азербайджаном подверглись артиллерийскому обстрелу и что она ответила на то, что она назвала «крупномасштабной провокацией» со стороны Азербайджана.

Столкновения вспыхнули на фоне возобновления продолжающихся десятилетиями военных действий, связанных со спорной территорией Нагорного Карабаха. Каждая из сторон традиционно обвинила другую в эскалации.

Как сообщал Курсор, Иран отреагировал на военные столкновения между соседями Арменией и Азербайджаном, вновь заявив, что не приемлет никаких изменений границ между двумя странами.