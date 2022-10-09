Раскол среди консерваторов в Британии: министры призывают объединиться вокруг Лиз Трасс

Спустя чуть более месяца работы Трасс и ее команда продолжают борьбу за доверие однопартийцев и избирателей после вынужденного отказа от снижения налогов.

Высокопоставленные британские министры в воскресенье призвали своих коллег объединиться вокруг премьер-министра Лиз Трасс, предупредив, что из-за внутрипартийной борьбы власть может перейти к оппозиционной Лейбористской партии на выборах, которые должны состояться в 2024 году.

Об этом говорится в материале Reuters.

Отмечается, что спустя чуть более месяца работы Трасс и ее команда борются за доверие однопартийцев и избирателей после вынужденного отказа от снижения налогов. При этом ежегодная конференция Консервативной партии на прошлой неделе сопровождалась расколом и волнениями среди депутатов парламента от партии, «а опросы общественного мнения дают лейбористам огромное преимущество».

«Те, кто плетут заговор против премьер-министра, помогают создать лейбористское правительство. Консервативные депутаты должны поддерживать лидера нашей партии, а не работать против нее. Раскол приведет только к отклонениям, задержкам и поражениям», – заявил старший министр кабинета министров Надхим Захави.

В свою очередь министр внутренних дел Суэлла Браверман отметила, что «как партия мы должны сейчас объединиться вокруг нее».

Агентство отмечает, что Лиз Трасс сталкивается с проблемами, поскольку ищет способы финансирования своего плана по сокращению налогов за счет социальной сферы, что, по мнению многих законодателей, неуместно, когда миллионы семей борются со стремительным ростом цен.

«Хотя министры говорят, что они еще не приняли решения, … Трасс таки подвергнется давлению со стороны министров и исключит сокращение социального обеспечения из своего плана. Неназванные члены кабинета министров заявили, что у правительства нет поддержки парламента по повышению выплат в соответствии с заработками, а не инфляцией», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, недавно Лиз Трасс заявила, что будет укреплять отношения между Израилем и Великобританией, а также выразила обеспокоенность из-за ядерных амбиций Ирана.

Также Курсор сообщал, что Лиз Трасс грозит вотум недоверия.