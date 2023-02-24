Раскрыта тайна гигантского металлического шара, выброшенного на пляж в Японии

Шар в Японии привлек международное внимание в связи с тем, что американские истребители не так давно сбили китайский воздушный шар над воздушным пространством США.

Согласно сообщению New York Times (NYT), гигантский металлический шар, выброшенный во вторник на японский пляж, может быть частью обычного морского оборудования.

Ржавая желтоватая сфера вызвала панику среди властей и местных жителей в Хамамацу: некоторые предположили, что это могло быть «яйцо Годзиллы», в то время как другие полагали, что это шпионское устройство, подобное «шпионскому воздушному шару», который видели над США в начале этого месяца.

A 1.5 meter sphere appeared on Tuesday at Enshuhama Beach in Hamamatsu, Japan. Police surrounded the area and cordoned off a perimeter of 200 meters until the type of metallic material was identified. The country's Self Defense Forces were called in pic.twitter.com/3rHbqtjgRM — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) February 22, 2023

После обнаружения шара официальные лица в касках и защитных костюмах оцепили территорию, что вызвало интерес к тому, что на самом деле представляет собой объект.

На пляж прибыли саперы для расследования странного шара. Позже этот район был эвакуирован.

Однако после проведения рентгеновского исследования полиция подтвердила, что это не взрывное устройство, говорится в сообщении NYT. Они добавили, что это большой кусок металлолома.

«В конечном итоге шар будет списан», — заявил в пятницу изданию Хироюки Яги, представитель Бюро управления реками и прибрежными районами префектуры Сидзуока.

Между тем, морские эксперты говорят, что большой шар похож на стальной буй, используемый для навигации моряков или обозначения позиций в океане, сообщает Metro.

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