Раскрыта тайна гигантского металлического шара, выброшенного на пляж в Японии

Согласно сообщению New York Times (NYT), гигантский металлический шар, выброшенный во вторник на японский пляж, может быть частью обычного морского оборудования.
Ржавая желтоватая сфера вызвала панику среди властей и местных жителей в Хамамацу: некоторые предположили, что это могло быть «яйцо Годзиллы», в то время как другие полагали, что это шпионское устройство, подобное «шпионскому воздушному шару», который видели над США в начале этого месяца.
После обнаружения шара официальные лица в касках и защитных костюмах оцепили территорию, что вызвало интерес к тому, что на самом деле представляет собой объект.
На пляж прибыли саперы для расследования странного шара. Позже этот район был эвакуирован.
Однако после проведения рентгеновского исследования полиция подтвердила, что это не взрывное устройство, говорится в сообщении NYT. Они добавили, что это большой кусок металлолома.
«В конечном итоге шар будет списан», — заявил в пятницу изданию Хироюки Яги, представитель Бюро управления реками и прибрежными районами префектуры Сидзуока.
Между тем, морские эксперты говорят, что большой шар похож на стальной буй, используемый для навигации моряков или обозначения позиций в океане, сообщает Metro.
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