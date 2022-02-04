Раввин из Мельбурна получил тревожные антисемитские звонки

Звонивший сослался на предполагаемую практику израильского апартеида, резко критикуя обращение Израиля с палестинцами.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
«Вот как Израиль будут помнить отныне и до конца времен за апартеид, потому что вы настоящие гребаные ублюдки», — сказал звонивший. «Ты, черт возьми, еврейский подонок, ублюдок….».
«Эти голосовые сообщения, полные ненависти, были, по меньшей мере, пугающими, и мы с женой обеспокоены нашей личной безопасностью», — отметил раввин в своем заявлении.
«Я никогда бы не подумал, что люди в Австралии так глубоко ненавидят евреев. Как для старшего раввина общины, я нашел это очень тревожным, и надеюсь, что другие тоже не подвергаются этому».
Ссылки на апартеид и Израиль появляются на фоне недавнего отчета, опубликованного Amnesty International , в котором критикуется то, что они считают преступлениями израильского апартеида по отношению к палестинцам. Другие организации, такие как Бецелем и Хьюман Райтс Вотч, выдвинули аналогичные обвинения в адрес еврейского государства, хотя они подверглись резкой критике со стороны Израиля.
Согласно определению антисемитизма Международного альянса памяти жертв Холокоста (IHRA), «обвинение отдельных евреев в действиях Государства Израиль, реальных или нет, является актом антисемитизма».
Инцидент подвергся резкой критике со стороны председателя ADC Двира Абрамовича, который сказал, что он «возмущен» этим.
«Этот пугающий и жестокий всплеск необузданной ненависти, последний из череды ужасающих эпизодов, которые распространились по всей стране со скоростью лесного пожара, является еще одним свидетельством того, что расисты менее сдержанны в отношении открытого выражения своего коварного фанатизма, и эта неконтролируемая проблема — это то, что мы не можем игнорировать», — сказал Абрамович.
«Для некоторых это может быть неприятной правдой, но антисемитизм укоренился в Австралии и продолжает поднимать свою уродливую голову со всех сторон», — продолжил он, отметив, что «неудивительно, что евреи чувствуют себя менее безопасно, гуляя по нашим улицам».
Полиция Виктории в настоящее время расследует инцидент.
Напомним, что «Курсор» ранее писал о том, что бывший главный судья ЮАР извинился за произраильские комментарии.
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