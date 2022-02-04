Раввин из Мельбурна получил тревожные антисемитские звонки

Раввин из Мельбурна, столицы австралийского штата Виктория,поздно ночью получил два антисемитских телефонных звонка, в результате чего он был травмирован и шокирован.

Звонивший сослался на предполагаемую практику израильского апартеида, резко критикуя обращение Израиля с палестинцами.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

«Вот как Израиль будут помнить отныне и до конца времен за апартеид, потому что вы настоящие гребаные ублюдки», — сказал звонивший. «Ты, черт возьми, еврейский подонок, ублюдок….».

Десять минут спустя раввин получил еще один подобный звонок.

По данным ADC, этот опыт был очень шокирующим для раввина, внука пережившего Холокост, который потерял многих членов семьи во время Второй мировой войны.

«Эти голосовые сообщения, полные ненависти, были, по меньшей мере, пугающими, и мы с женой обеспокоены нашей личной безопасностью», — отметил раввин в своем заявлении. «Я никогда бы не подумал, что люди в Австралии так глубоко ненавидят евреев. Как для старшего раввина общины, я нашел это очень тревожным, и надеюсь, что другие тоже не подвергаются этому». Ссылки на апартеид и Израиль появляются на фоне недавнего отчета, опубликованного Amnesty International , в котором критикуется то, что они считают преступлениями израильского апартеида по отношению к палестинцам. Другие организации, такие как Бецелем и Хьюман Райтс Вотч, выдвинули аналогичные обвинения в адрес еврейского государства, хотя они подверглись резкой критике со стороны Израиля. Согласно определению антисемитизма Международного альянса памяти жертв Холокоста (IHRA), «обвинение отдельных евреев в действиях Государства Израиль, реальных или нет, является актом антисемитизма». Инцидент подвергся резкой критике со стороны председателя ADC Двира Абрамовича, который сказал, что он «возмущен» этим. «Этот пугающий и жестокий всплеск необузданной ненависти, последний из череды ужасающих эпизодов, которые распространились по всей стране со скоростью лесного пожара, является еще одним свидетельством того, что расисты менее сдержанны в отношении открытого выражения своего коварного фанатизма, и эта неконтролируемая проблема — это то, что мы не можем игнорировать», — сказал Абрамович. «Для некоторых это может быть неприятной правдой, но антисемитизм укоренился в Австралии и продолжает поднимать свою уродливую голову со всех сторон», — продолжил он, отметив, что «неудивительно, что евреи чувствуют себя менее безопасно, гуляя по нашим улицам». Полиция Виктории в настоящее время расследует инцидент. Напомним, что «Курсор» ранее писал о том, что бывший главный судья ЮАР извинился за произраильские комментарии.

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