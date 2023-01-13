Разбитый череп рассказал об ужасных последних моментах жизни человека из Средневековья

Археологи использовали разбитый череп, найденный в склепе средневековой итальянской церкви, чтобы реконструировать жестокую сцену, произошедшую более 800 лет назад.

Об этом сообщает Journal of Archaeological Science: Reports.

Разбитый череп принадлежит молодому мужчине, похороненному в главном атриуме Сан-Бьяджо. Есть версия, что он был членом богатой семьи Де Читтиглио, владевшей землей, на которой была построена церковь.

Череп обнаружили в 2006 году, но новое исследование является первым, в котором используются современные методы. Ученые из Университета Сиены и Университета Инсубрии (Италия) использовали четыре больших повреждения черепа мужчины, чтобы определить последовательность атаки, совершенной на него.

С помощью физического осмотра, трехмерной цифровой микроскопии и компьютерной томографии костей ученые получили информацию о характере травмы, направлении атаки и даже о типе оружия, которое могло быть использовано. Они предполагают, что первоначальная атака была нанесена сзади и вызвала лишь поверхностный порез кости в задней части черепа.

Возможно, жертву застали врасплох, и ему едва удалось заблокировать или увернуться от удара, который мог оказаться смертельным, прежде чем он попытался бежать. Характер сломанной кости предполагает, что нападавший напал на жертву сзади с острым металлическим лезвием, скорее всего, с длинным мечом.

«Жертва, в этот момент осознавшая нападение и, возможно, неподготовленная к бою, должна была попытаться убежать, получив удар сзади по голове, вызвав повреждение С, которое сразу же вывело бы из строя», ‒ пишут исследователи.

Вероятно, повреждение C почти наверняка привело бы к удалению правого уха мужчины, что вызвало бы небольшое кровоизлияние. Однако не смертельное.

Зафиксировано, что после двух ударов он получил еще один, что вызвало еще более сильный перелом нижней задней части черепа. Вероятно, это спровоцировало потерю сознания.

Последним и самым сильным удар, нанесшим поражение А, прикончили мужчину. Удар пронзил череп на пару сантиметров, что вызвало повреждение головного мозга и сильное кровотечение. Смерть наступила в считанные мгновения.

Находка демонстрирует, какой могла быть жизнь в средневековой Италии, примерно с 900 по 1170 год нашей эры. Также обнаружено, что убитый человек имел опыт ведения войны, ибо на его правом плече были признаки привычной стрельбы из лука, начиная с раннего возраста. Другие части его черепа также имеют признаки рубцевания.

«Курсор» сообщал, что в Средневековье люди умирали от веселья.