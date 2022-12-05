Разведка Израиля: иранский режим удержит власть, несмотря на протесты

По словам Амита Саара, Тегеран создал «очень, очень мощные инструменты для борьбы с такими протестами».

Клерикальные правители Ирана, вероятно, переживут протесты, охватившие страну, и могут оставаться у власти в течение многих лет.

Об этом заявил ведущий аналитик израильской разведки, бригадный генерал Амит Саар, информирует Reuters.

Агентство отмечает, что Израиль, вовлеченный в конфликт в стиле холодной войны с Ираном, внимательно следит за необычайно затяжными и жестокими беспорядками и сделал несколько заявлений в поддержку протестующих.

При этом израильские официальные лица, сосредоточившись на иранских ядерных проектах и региональных союзниках-партизанах, с осторожностью относятся к любым перспективам того, что Тегеран возглавит народное восстание.

«Похоже, репрессивному иранскому режиму удастся пережить эти протесты», — заявил Амит Саар, который в качестве руководителя отдела исследований израильской военной разведки отвечает за национальные стратегические прогнозы.

«Он (иранский режим — прим. ред.) создал очень, очень мощные инструменты для борьбы с такими протестами. … Но я думаю, что даже если эти протесты утихнут, причины останутся, и, таким образом, у иранского режима есть проблема на долгие годы», — сказал Саар.

В свою очередь командующий военной разведкой генерал-майор Аарон Халива подтвердил слова Саара, но добавил, что «в долгосрочной перспективе этот режим не выживет».

Как сообдщал Курсор, власти Ирана объявили об отмене функционирования так называемой полиции нравов. Решение было принято генеральным прокурором страны.

Этому решению предшествовали массовые протесты и беспорядки по всей стране, которые продолжались два с половиной месяца. Число погибших составляет около 470 человек, по информации правозащитных организаций.

Ранее генпрокурор Мохаммад Джафар Монтазери уже заявил, что закон об обязательном ношении хиджаба, действующий с 1983 года, может быть пересмотрен.

Также Курсор писал, что в Иране повесили четырех «агентов Моссада».