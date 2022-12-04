Иран объявил об упразднении «полиции нравов»

Власти Ирана объявили об отмене функционирования так называемой полиции нравов.
Об этом сообщили иранские СМИ.
Решение принято генеральным прокурором Ирана страны. Этому решению предшествовали массовые протесты и беспорядки по всей стране, которые продолжались два с половиной месяца. Число погибших составляет около 470 человек, по информации правозащитных организаций.
Ранее генпрокурор Мохаммад Джафар Монтазери уже заявил, что закон об обязательном ношении хиджаба, действующий с 1983 года, может быть пересмотрен.
Ранее Курсор писал, что в Иране повесили четырех «агентов Моссада». 4 декабря, иранские власти привели в исполнение приговор четырем гражданам Ирана, которых обвинили и признали виновными в сотрудничестве с израильской службой внешней разведки «Моссад».
Также наш сайт сообщал, что Иран обнародовал список объектов в Израиле, по которым нанесет удар в будущей войне.
Еще редакция информировала, что Иран увеличил использование наемных убийц в заговорах против диссидентов, израильтян и евреев.
Также мы уже сообщали, что в Иране уволили сотрудника банка за обслуживание обнаженной женщины.Менеджер банка в иранской провинции в четверг «оказывал банковские услуги женщине без одежды». В результате сотрудник банка был «отстранен от должности по приказу губернатора».