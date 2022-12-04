В Иране повесили четырех «агентов Моссада»

Иран обвиняет Израиль и США в организации массовых митингов и протестов против режима, которые начались после смерти курдской девушки.

В воскресенье, 4 декабря, иранские власти привели в исполнение приговор четырем гражданам Ирана, которых обвинили и признали виновными в сотрудничестве с израильской службой внешней разведки «Моссад».

С такими же обвинениями арестованы еще три иранца.

Иранские СМИ сообщили утром: «Были казнены четыре члена банды преступников, связанной с разведывательной сетью сионистского режима».

Смертный приговор «израильским агентам» гласил: «По поручению сионистов эти бандиты совершали кражи, уничтожали частную и общественную собственность. У похищенных выбивали ложные признания».

Правящий режим обвиняет в массовых протестах, проходящих в стране после смерти Махсы Амини, Израиль и США. Правозащитники сообщают о смерти уже 470 протестующих, хотя иранская власть признала жертвы только в 200 погибших, зато регулярно сообщает о разоблачении новых и новых израильских агентов.

Ранее Курсор писал, что Иран обнародовал список объектов в Израиле, по которым нанесет удар в будущей войне.

Еще редакция информировала, что Иран увеличил использование наемных убийц в заговорах против диссидентов, израильтян и евреев.

Также мы сообщали, что в Иране уволили сотрудника банка за обслуживание обнаженной женщины.Менеджер банка в иранской провинции в четверг «оказывал банковские услуги женщине без одежды». В результате сотрудник банка был «отстранен от должности по приказу губернатора».