Разведка Канады опровергла слух о том, что российские власти готовы к переговорам с Украиной

Любая война заканчивается за столом переговоров. Однако в случае российско-украинской войны никто не берется наверняка спрогнозировать исход противостояния.

Несколько месяцев от российских властей исходит тезис о готовности к мирным переговорам с Украиной, однако на условиях рф*, основным из которых является признание оккупированных территорий субъектом российской федерации.

Канадская разведка утверждает, что кремль врет, когда показывает свою «готовность» для начала переговоров об окончании войны в Украине. При этом, судя по всему, россия вовсе не планирует заканчивать войну традиционным способом — дипломатией. Об этом информирует international.gc.ca.

По последним разведывательным данным, кремль не собирается исполнять свои обещания и продолжает использовать дезинформацию и пропаганду для достижения своих целей. Российская федерация продолжает распространять ложь, чтобы оправдать свое необоснованное вторжение в независимую Украину. Также, кремль вводит в заблуждение, утверждая, что россия открыта для мирных переговоров, но на самом деле у нее остаются максималистские военные цели.

При этом, российские чиновники ссылаются на условия «мирных переговоров», но требуют, чтобы захваченные города стали частью российской федерации. Однако Киев не собирается уступать подобным требованиям.

Ранее «Курсор» информировал, что британская разведка утверждает, что Украина на оборону Бахмута направила элитные подразделения ВСУ. В то же время, за последние 36 часов два ключевых моста в Бахмуте были разрушены, в том числе жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным маршрутом снабжения Бахмута из города Часов Яр

Напоминаем, что британская разведка рассказала, как погода влияет на войну в Украине. Сообщается, что из-за потепления условия для передвижения по местности в районе Бахмута ухудшатся, что, вероятно, может дать преимущество украинским силам.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!