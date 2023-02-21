Речь путина перед федеральным собранием: украинский посол отреагировал на один из абсурдных тезисов

Александр Щерба, посол Украины в Австрии, отреагировал на заявление путина* о том, что Украина была готова к войне с россией*. Он также назвал российского президента лжецом.

«Путин снова в деле, со своим обычным набором обид. Самая большая: Запад и Украина были готовы к войне с россией. Как будто и не было российского ультиматума. Как будто Макрон, Шольц и компания не провели 2021 год в поездках в москву, умоляя россию не делать этого. Какой лжец».

Отметим, что в своей речи путин заявил, что «у нас не было сомнений», что в феврале 2022 года «все было готово» для карательной акции Киева на Донбассе. «Все это полностью противоречило документам, принятым Советом безопасности ООН», — сказал он.

«Хочу повторить, они начали войну, а мы применили силу, чтобы ее остановить», — сказал путин.

Он добавил, что целью Запада является неограниченная власть, и что Севастаполь, очевидно, является следующей целью после Донбасса.

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