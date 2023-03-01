Редкое северное сияние ослепило всю Великобританию: удивительные кадры

Северное сияние наблюдалось в Соединенном Королевстве в воскресенье вечером, и ожидается, что это явление вернется и в ближайшие ночи. По данным BBC, несколько регионов на севере Великобритании стали свидетелями завораживающих огней.
В Твиттере Метеорологическая служба Великобритании поделилась серией фотографий, на которых видны зеленые, розовые и красные огни над югом страны. Метеобюро пояснило, что огни были вызваны прибытием «высокоскоростного потока корональной дыры», а также «довольно быстрым выбросом корональной массы», способствующим геомагнитным бурям и улучшающим условия северного сияния.
BBC сообщила, что северное сияние часто можно наблюдать в британской Шотландии, но очень редко на юге Англии. Однако в воскресенье вечером эти наблюдения также можно было увидеть в Северной Ирландии, Южном Уэльсе и Норфолке.
Полярные сияния — это яркие проявления света, возникающие при столкновении газообразных частиц в атмосфере Земли и заряженных частиц Солнца. Это явление происходит в верхних слоях атмосферы Земли и чаще всего наблюдается в высоких или полярных широтах. Однако, если происходит сильная солнечная вспышка, заряженные частицы могут перемещаться дальше от полюсов в средние широты, такие как южная Англия.
На цвета полярного сияния влияют типы газовых частиц в атмосфере Земли, с которыми сталкиваются частицы солнечного ветра. Азот дает синий и фиолетовый цвета, тогда как кислород дает зеленый и красный цвета.
Между тем, согласно ABC News, некоторые части Северной Америки также были охвачены световым шоу в воскресенье вечером. Огни появились в таких местах, как Фэрбенкс на Аляске и Калгари в Канаде.
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