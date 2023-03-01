Редкое северное сияние ослепило всю Великобританию: удивительные кадры

Некоторые части Северной Америки также были причастны к световому шоу в воскресенье вечером.

Северное сияние наблюдалось в Соединенном Королевстве в воскресенье вечером, и ожидается, что это явление вернется и в ближайшие ночи. По данным BBC, несколько регионов на севере Великобритании стали свидетелями завораживающих огней.

В Твиттере Метеорологическая служба Великобритании поделилась серией фотографий, на которых видны зеленые, розовые и красные огни над югом страны. Метеобюро пояснило, что огни были вызваны прибытием «высокоскоростного потока корональной дыры», а также «довольно быстрым выбросом корональной массы», способствующим геомагнитным бурям и улучшающим условия северного сияния.

Aurora at Ardmore, Armagh. Loving the breathtaking shots by everyone of last nights events from around UK and Ireland. Still processing what I have — but awesome display last night! #NorthernLights #aurora pic.twitter.com/CZNEikSVoF — Simon Brown (@savbrown) February 27, 2023

BBC сообщила, что северное сияние часто можно наблюдать в британской Шотландии, но очень редко на юге Англии. Однако в воскресенье вечером эти наблюдения также можно было увидеть в Северной Ирландии, Южном Уэльсе и Норфолке.

WOW. I never thought I would get to see the Northern Lights this far south in the UK, here in Dorset! What an incredible display at Knowlton Church tonight, absolutely unforgettable. #aurorauk #northernlights #aurora #auroraborealis #northernlightsuk #dorset pic.twitter.com/9mPfp5ITxt — Robin Goodlad Photo (@Robin_Goodlad) February 28, 2023

The northern lights, or aurora borealis, usually occur near the Arctic – but solar activity has seen much of the UK treated to the spectacular night time display See more stunning images: https://t.co/s1RvW8BxBa pic.twitter.com/H0sAzhkoXx — New Scientist (@newscientist) February 28, 2023

Полярные сияния — это яркие проявления света, возникающие при столкновении газообразных частиц в атмосфере Земли и заряженных частиц Солнца. Это явление происходит в верхних слоях атмосферы Земли и чаще всего наблюдается в высоких или полярных широтах. Однако, если происходит сильная солнечная вспышка, заряженные частицы могут перемещаться дальше от полюсов в средние широты, такие как южная Англия.

#BreakingNews #StokeOnTrent residents vote to ban Northern Lights as they are far too much fun and very #European 59 year old Garry Gammon WW2 hero and #Brexit General said earlier today “Europe can shove its fancy aerial spectacle, we prefer fog and sadness!” pic.twitter.com/Kn2eRiN3Mw — Glen Gorganzolla (@UKFilmTVCritic) February 28, 2023

На цвета полярного сияния влияют типы газовых частиц в атмосфере Земли, с которыми сталкиваются частицы солнечного ветра. Азот дает синий и фиолетовый цвета, тогда как кислород дает зеленый и красный цвета.

Northern lights fill up skies across the UK https://t.co/76tuNNPmYt pic.twitter.com/JgqmLghAtA — BBC News (UK) (@BBCNews) February 27, 2023

Между тем, согласно ABC News, некоторые части Северной Америки также были охвачены световым шоу в воскресенье вечером. Огни появились в таких местах, как Фэрбенкс на Аляске и Калгари в Канаде.

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