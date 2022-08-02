Шольц похвалил Канаду за передачу турбины Газпрому

Шольц заявил, что такое решение забрало у россии повод объяснять уменьшение объемов снабжения газа техническими причинами.

«Канада приняла правильное решение, когда передала отремонтированную турбину газопровода «Северный поток — 1» российскому «Газпрому». Это помогло раскрыть блеф российского президента владимира путина», — сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

«Благодаря премьер-министру Джастину Трюдо, блеф путина был раскрыт! Мы никогда не верили, что сокращение поставок было вызвано техническими причинами. Россия пытается оказать на нас давление и натравить одного союзника на другого — мы не должны позволить ей добиться успеха. Поскольку турбина готова к поставке, россия должна возобновить свои контрактные обязательства», — сказал Шольц.

По его мнению, решение о поставке турбины вряд ли является одолжением «Газпрому».

«Это сильный знак поддержки со стороны Германии и Европы, а также солидарности наших ближайших союзников в поддержке Украины в долгосрочной перспективе», — сказала канцлер, добавив, что ослабление Германии и Европы не поможет Украине.

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