Республиканская партия «уволила» Трампа

«Он токсичен, он не может помочь выиграть выборы».

В США пока что не определены итоги предварительных выборов в Конгресс, но представители обеих партий согласны, что республиканцы не одержали убедительную победу.

Об этом сообщает CNN.

Республиканский губернатор Джорджии Джеффри Дункан связывает ситуацию на выборах с деятельностью бывшего президента США Дональда Трампа. По мнению Дункана, Трамп не помог, а лишь навредил партийным кандидатам.

«Невозможно отрицать, что во вторник ночью Трамп был уволен. Он токсичен, он не может помочь выиграть выборы», – заявил он.

Дункан считает, что в рамках второго тура на выборах в Сенат в штате Джорджия кандидату от Республиканской партии сперва позвонить Трампу и попросить его «не появляться в Джорджии четыре недели». По его словам, это главный «рецепт победы» для республиканского кандидата.

Также «Курсор» сообщал, что на выборах в США произошел курьер, потому что там избрали двух умерших кандидатов.