Конфуз на выборах в США: стало известно об избрании двух умерших кандидатов

На данный момент еще не объявлены официальные результаты выборов в Конгресс США, однако известно о победе республиканцев.

Результаты выборов в Конгресс Соединенных Штатов еще не объявлены, а уже известно о скандальном происшествии, когда в Палату представителей от Пенсильвании прошли два человека, которых уже нет в числе живых.

Об этом сообщает ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Двое уже мертвых кандидатов смогли набрать нужное количество голосов от демократической партии в США.

Бывший конгрессмен от Пенсильвании Энтони Делюка, который умер 9 октября, был переизбран показав выдающийся результат: за него проголосовало 85% избирателей.

Барбара Купер представитель от штата Теннесси умершая 25 октября, несмотря на свое мягко говоря нездоровое состояние, одержала уверенную победу на выборах в Конгресс — 70% голосов.

Ранее Курсор писал, что 8 ноября в США пройдут выборы: какие прогнозы. Выборы не только определят будущее направление государственной политики США, но и окажут влияние на президентские выборы в 2024 году.

Кроме того, публиковалась информация о выборах в США: республиканцы пока лидируют в Палате представителей, в Сенате — ничья.

Также мы сообщали, что 44% американцев считают, что «правительство США контролируется тайным культом». Особенно большой процент американцев считает, что правительство США контролируется сектой или глобальной сетью, которая дергает за ниточки и принимает важные решения для американской нации.