Республиканцы получили большинство в Палате представителей Конгресса

Республиканская партия получила контроль над Палатой представителей США, вернув партию к власти в Вашингтоне и дав консерваторам рычаги влияния для смены повестки дня президента Джо Байдена.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что более чем через неделю после дня выборов республиканцы получили 218-е место, необходимое для выхода Палаты представителей из-под контроля демократов. Полный объем партийного большинства может быть неясным еще через несколько дней или недель, поскольку голоса в конкурентной гонке все еще подсчитываются.

«Но они (республиканцы — прим. ред.) на пути к тому, чтобы получить самое незначительное партийное большинство в ХХІ веке, конкурируя с 2001 годом, когда республиканцы имели преимущество только девять мест. Это далеко до полной победы, которую предусматривала Республиканская партия во время промежуточных выборов этого года», — пишет издание.

В то же время у Демократической партии сохраняется контроль над Сенатом.

Как сообщал Курсор, в Палату представителей от Пенсильвании прошли два человека, которых уже нет в числе живых. Так, бывший конгрессмен от Пенсильвании Энтони Делюка, который умер 9 октября, был переизбран показав выдающийся результат: за него проголосовало 85% избирателей.

Барбара Купер представитель от штата Теннесси умершая 25 октября, несмотря на свое мягко говоря нездоровое состояние, одержала уверенную победу на выборах в Конгресс — 70% голосов.

Также мы сообщали, что 44% американцев считают, что «правительство США контролируется тайным культом». Особенно большой процент американцев считает, что правительство США контролируется сектой или глобальной сетью, которая дергает за ниточки и принимает важные решения для американской нации.