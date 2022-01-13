Республиканцы призывают Байдена прекратить ядерные переговоры с Ираном

Республиканцы призывают администрацию Байдена прекратить ядерные переговоры с Ираном, пока он дополнительно обогащает уран.

Согласно письму, направленному в среду в Госдепартамент, более 100 республиканских членов Конгресса призвали администрацию Байдена прекратить ядерные переговоры с Ираном.

Об этом сообщает Israel National News.

В письме, подписанном 110 законодателями Республиканской партии, переговоры с Ираном описываются как «бесплодные» и вместо этого содержится призыв к Белому дому обеспечить соблюдение существующих санкций против Ирана.

«Мы пишем, чтобы настоятельно призвать вас немедленно выйти из безрезультатных переговоров в Вене, чтобы снова присоединиться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и вместо этого решительно обеспечить соблюдение существующих санкций против Ирана, особенно в отношении торговли нефтью между Ираном и Народной Республикой. Китай», — говорится в письме.

Главным лицом, подписавшим письмо, был высокопоставленный член Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКол (R-TX). Его поддержали остальные 109 республиканцев в Конгрессе.

«Дальнейшая отсрочка действий по этому вопросу только способствует злонамеренной деятельности Ирана, включая его агрессивные ядерные устремления», — говорится в письме.

Республиканцы отметили, что даже несмотря на возобновление дипломатических инициатив после нескольких месяцев промедления со стороны Ирана, Исламская Республика продолжает расширять свою ядерную программу, особенно обогащение урана, который может быть использован для создания ядерной бомбы.

Поскольку в последние несколько недель высокопоставленные чиновники Белого дома признали, что Иран откладывает переговоры, чтобы выиграть время для развития своего ядерного потенциала, в письме подчеркивается, что «Иран продвигает вперед свою ядерную программу, используя передовые центрифуги и производя оборудование для таких центрифуг.

«Курсор» писал ранее о том, что Беннет застерег опасаться попыток Ирана завербовать израильтян.

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