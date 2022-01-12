Беннет: опасайтесь попыток Ирана завербовать израильтян

«Я поздравляю Агентство безопасности Израиля и израильскую полицию с успешной операцией по предотвращению террористической деятельности против Государства Израиль», — сказал премьер-министр Беннет.

Об этом сообщает Israel National News.

«Государство Израиль ведет непрекращающуюся кампанию с Ираном. Это ясно: мы видим непрекращающиеся усилия и попытки Корпуса стражей исламской революции вербовать израильских граждан».

Также Беннет завил, что эти попытки выходят за рамки безопасности и разведки. Иран пытается повлиять на граждан Израиля и старается подорвать доверие общества к правительству. Также эти попытки направлены на подрыв политической стабильности в Израиле.

«Я призываю граждан Израиля быть осторожными в отношении этих попыток. Возможно, за информацией, которую вы потребляете или которой вы делитесь в социальных сетях, стоят иранцы. Не сомневайтесь — длинная рука истеблишмента безопасности догонит любого, кто попытается нанести ущерб безопасности Израиля».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Израиль предотвратил попытку Ирана завербовать граждан в качестве шпионов.

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