Революция в предотвращении стихийных бедствий: Ученые представили новую модель прогнозирования землетрясений

Северо- Западный университет разработал новую модель землетрясения, которая учитывает всю историю землетрясений разлома, чтобы лучше прогнозировать следующее.

Работа ученых была опубликована в Bulletin of the Seismological Society of America.

Исследователи Северо-Западного университета опубликовали исследование, которое может помочь решить одну из главных проблем сейсмологии — предсказать, когда по разлому произойдет следующее сильное землетрясение.

Сейсмологи традиционно считали, что сильные землетрясения на разломах следуют регулярной схеме и происходят через такое же количество времени, как и между двумя предыдущими. Однако Земля не всегда подчиняется требованиям, поскольку иногда землетрясения могут происходить раньше или позже, чем ожидалось. До сих пор у сейсмологов не было способа объяснить эту непредсказуемость.

Северо-западная исследовательская группа сейсмологов и статистиков разработала модель вероятности землетрясения, которая является более полной и реалистичной, чем те, что доступны в настоящее время. Вместо того, чтобы просто использовать среднее время между прошлыми землетрясениями для прогнозирования следующего, новая модель учитывает конкретный порядок и время предыдущих землетрясений. Это помогает объяснить загадочный факт, что землетрясения иногда происходят группами — группами с относительно короткими промежутками времени между ними, разделенными более длительными периодами без землетрясений.

«Рассмотрение всей истории землетрясений, а не только среднего значения с течением времени и времени, прошедшего с момента последнего землетрясения, очень поможет нам в прогнозировании будущих землетрясений», — сказал Сет Стейн, профессор Уильяма Диринга в области наук о Земле и планетах в Колледж искусств и наук Вайнберга.

«Когда вы пытаетесь вычислить шансы команды на победу в игре с мячом, вы не хотите смотреть только на последнюю игру и долгосрочное среднее значение. Просмотр дополнительных недавних игр также может быть полезным. Теперь мы можем сделать то же самое для землетрясений», — добавил он.

