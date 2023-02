Сейсмолог предсказал землетрясение в Турции за 3 дня до катастрофы

Голландский сейсмолог Франк Хугербитс, работающий в Solar System Geometry Survey (SSGS) в Нидерландах, предсказал землетрясение в Турции 3 февраля. Он даже приложил аэрофотоснимок и обозначил место, где должна была произойти катастрофа.

В своем Twitter-аккаунте голландский исследователь написал: «Рано или поздно в этом регионе (юг и центральная часть Турции, Иордания, Сирия, Ливан) произойдет землетрясение магнитудой 7,5».

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV



SSGS описывает себя в Твиттере как научно-исследовательский институт для мониторинга геометрии между небесными телами, связанной с сейсмической активностью.

После того, как предсказание Хугербитса стало вирусным, он отреагировал на землетрясение и сказал: «Как я уже говорил ранее, рано или поздно это произойдет в этом регионе, подобно 115 и 526 годам. Этим землетрясениям всегда предшествует критическая планетарная геометрия».

После многочисленных афтершоков в дни после землетрясения, которые ощущались во всем более крупном регионе, Хугербитс дал свое объяснение афтершокам: «Сильные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительное изменение в распределении напряжений по всему региону, с сейсмической активностью вплоть до Палестины».

The large earthquakes in Central Turkey have caused a significant change in stress distribution throughout the region, with seismic activity down to Palestine as a result. Clearly, the region is resettling. pic.twitter.com/KZ9LzjAm6c

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 8, 2023