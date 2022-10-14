Режим контртеррористической операции в Беларуси: в КГБ сделали заявление

Комитет госбезопасности Беларуси опроверг заявление министра иностранных дел Владимира Макея о введении в стране режима контртеррористической операции. За границей вчерашнее заявления Макея восприняли как потенциальную угрозу обострения войны в Украине.

Об этом сообщило белорусское государственное информационное агентство БелТА.

«На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в Интернете, недостоверна”, – сообщили “БЕЛТА” в КГБ.

В то же время, там уточнили, что в стране проводятся плановые учебные мероприятия, чтобы поддержать высокий уровень готовности к борьбе с террористическими угрозами и выполнением задач по назначению.

Также там обратили внимание на то, что по белорусскому законодательству режим контртеррористической операции вводит Комитет государственной безопасности. Это специальные меры по предотвращению акта терроризма, минимизации его последствий, предотвращению деятельности террористических организаций, обезвреживанию террористов и т.д.

Впоследствии Александр Лукашенко подтвердил введение в Беларуси режима повышенной террористической опасности.

Об этом он сказал во время переговоров стран СНГ в Казахстане. Также он отметил, что началось развертывание союзной группировки войск.

«Введено в связи с обострением ситуации по периметру наших границ. Согласно документам союза Беларуси и россии* из-за обострения введен режим столь повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуру развертывания союзной группировки войск, основу которой составляет белорусская армия, уже дополняемая частями рф. Все по плану”, – сказал Лукашенко.

Ранее Курсор писал про ядерный шантаж: россия перебросила бомбардировщики к границе с Норвегией.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!