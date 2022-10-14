Ядерный шантаж: россия перебросила бомбардировщики к границе с Норвегией

Российские бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 замечены на авиабазе Оленья возле норвежской границы. Данные получены со спутниковых снимков.

Россия разместила у границы с Норвегией бомбардировщики, способные нести ядерный заряд.

Об этом сообщило агентство Unian.

На основании спутниковых снимков компании Planet Labs, Норвегия заявила о переброске россией* семи бомбардировщиков Ту-160 и четырех – Ту-95 на авиабазу Оленья на Кольском полуострове, который находится вблизи границы с Норвегией.

Через два дня спутник зафиксировал, что один Ту-160 находится на взлетной полосе авиабазы.

Вероятно, это связано с ядерным шантажом россии на фоне ее поражения в Украине, сообщают норвежские издания.

Также норвежская полиция в пятницу расследовала сообщения о беспилотнике, который был замечен пролетающим над газоперерабатывающим заводом Kaarstoe на юго-западе Норвегии.

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Также мы информировали, что россияне накапливают технику и живую силу вблизи Запорожской АЭС. Сейчас возле объекта критической инфраструктуры ситуация сложная, российские захватчики продолжают накапливать технику и живую силу.

Напомним, наш сайт публиковал, что Зеленский рассказал про попытки диалога с путиным: «Он неадекватен». Украина продолжает воевать с российской федерацией, и попытки решить конфликт дипломатическим путем не увенчались успехом. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как пытался наладить контакт с российским диктатором.

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