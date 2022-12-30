Резня в Айдахо, всколыхнувшая США: появились новые подробности

Выпускник отдела уголовного правосудия был арестован за убийство четырех студентов Университета Айдахо, произошедшее шесть недель назад.
Записи об арестах, полученные DailyMail.com, показывают, что 28-летний Брайан Кристофер Кохбергер был арестован после того, как группа спецназа произвела рейд в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, сегодня около 3 часов утра.
21-летняя Кейли Гонсалвес, 21-летняя Мэдисон Моген и 20-летняя Ксана Кернодл были зарезаны в штате Айдахо, 13 ноября, вместе с бойфрендом Ксаны, первокурсником, 20-летним Итаном Чапином, который также был убит в резне.
Сенсационный арест стал первым крупным прорывом в деле: Кохбергер спросил, был ли «арестован кто-нибудь еще», когда его взяли под стражу.
NewsNation сообщил, что у Кохбергера был тихий, пустой взгляд, когда его арестовали местные полицейские и ФБР в пятницу утром.
Известно, что Кохбергер является аспирантом Вашингтонского государственного университета на факультете уголовного правосудия и криминологии и не посещал Университет Айдахо.
Согласно веб-сайту колледжа, Кохбергер учился в колледже в Пуллмане — в 15 минутах езды от места, где были убиты студенты.
В мае 2022 года он окончил Университет ДеСейлс в Пенсильвании со степенью магистра в области уголовного правосудия.
В рамках своего исследования Кохбергер разместил в социальных сетях призыв о помощи в своем исследовании, в котором изучалось, как «эмоции и психологические черты влияют на принятие решений при совершении преступления».
Сообщается, что белый Hyundai Elantra — той же марки и модели автомобиля, который разыскивали полицейские в связи с убийством, — отбуксировали от дома Кохбергера.
Отчеты полиции подтверждают, что каждый из студентов получил несколько ножевых ранений в туловище во сне.
Полиция не нашла доказательств сексуального преступления, а на телах жертв были раны, свидетельствующие о том, что они пытались отбиться от нападавшего.
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