Масштабное ДТП в Иерихоне: ранено семь человек

В пятницу, 30 декабря, в Иерихоне произошло масштабное ДТП.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что в результате столкновения мотоцикла с автомобилем 19-летний мотоциклист получил травмы средней степени тяжести. Еще шесть человек получили легкие ранения.

«Парамедики MDA оказали им медицинскую помощь и эвакуировали в медицинский центр Галилеи в Нагарии», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор информировал о том, что в пятницу, 23 декабря, на 4 шоссе возле развязки Шева в сторону Ришон ле-Цион мотоциклист был сбит автомобилем.

Медики MDA и парамедики эвакуировали пострадавшего в больницу Шиба в Тель-Ха-Шомер в состоянии средней степени тяжести с травмами конечностей.

Как сообщал Курсор, на днях мотоциклист получил травмы средней степени тяжести после столкновения с автомобилем в Петах-Тикве. Инцидент произошел на улице Баал-Шем-Това.