Резонансное видео с казнью солдата ВСУ: в Украине сделали официальное заявление о личности погибшего

Согласно информации от Сухопутных войск Украины, погибший военнослужащий был предварительно опознан как Тимофей Николаевич Шадура — он боец 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского. Воин был объявлен без вести пропавшим с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе Бахмута.
В настоящее время тело украинского защитника находится на оккупированной территории. Представители ведомства подчеркнули, что окончательную личность погибшего установят после возвращения тела и проведения экспертиз.
Напомним, что вчера российские оккупанты опубликовали видео расстрела украинского солдата, и оно вызвало широкий резонанс.
Украина пообещала найти российских солдат, которые убили безоружного украинского военнопленного, после того, как в сети появились графические кадры.
«Мы найдем убийц», — заявил президент Владимир Зеленский поздно вечером в понедельник.
На видео украинский солдат курит сигарету в окопе. Он говорит «Слава Украине» перед тем, как его расстреляют из автоматов.
Имя солдата официально не называлось, но BBC поговорила с семьей, которая сообщила, что узнала его.
Женщина, заявившая, что она сестра солдата, сказала: «Мой брат точно смог бы так противостоять россиянам. Он никогда в жизни не скрывал правды и уж точно не стал бы делать этого перед врагом».
Киев и его западные союзники обвиняют российские войска в совершении массовых военных преступлений после того, как 24 февраля 2022 года президент владимир путин начал полномасштабное вторжение в Украину. Россия отвергает обвинения.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.