Резонансное видео с казнью солдата ВСУ: в Украине сделали официальное заявление о личности погибшего

Согласно информации от Сухопутных войск Украины, погибший военнослужащий был предварительно опознан как Тимофей Николаевич Шадура — он боец 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского. Воин был объявлен без вести пропавшим с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе Бахмута.

BREAKING: The Ukrainian hero who defiantly said “Glory to Ukraine” before being murdered by Russian soldiers has been identified by his sister. 40-year-old Tymofiy Shadura was captured near Vuhledar, in the Donetsk region. Rest In Peace Tymofiy. Ukraine will never forget you! pic.twitter.com/1NnHlBA0Gq — Visegrád 24 (@visegrad24) March 7, 2023

Тимофій Шадура. 41 рік

— Героям Слава pic.twitter.com/0lSl4vXyYP — пані Птася (@ptasia8) March 7, 2023

В настоящее время тело украинского защитника находится на оккупированной территории. Представители ведомства подчеркнули, что окончательную личность погибшего установят после возвращения тела и проведения экспертиз.

Напомним, что вчера российские оккупанты опубликовали видео расстрела украинского солдата, и оно вызвало широкий резонанс.

21+ Another war crime by russians. Ukrainian soldier was captured. After he said "Glory to Ukraine", russian shot him and filmed it. pic.twitter.com/Fs44MTOlw4 — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) March 6, 2023

Украина пообещала найти российских солдат, которые убили безоружного украинского военнопленного, после того, как в сети появились графические кадры.

«Мы найдем убийц», — заявил президент Владимир Зеленский поздно вечером в понедельник.

На видео украинский солдат курит сигарету в окопе. Он говорит «Слава Украине» перед тем, как его расстреляют из автоматов.