Рф может использовать псевдореферендумы для эскалации войны в Украине — НАТО

По словам Столтенберга, мир должен подготовиться к тому, что россия использует фейковые референдумы в Украине, чтобы заявить, что ее территория подвергается нападению с применением оружия НАТО.

Российская федерация* может использовать «фиктивные» референдумы для эскалации войны в Украине.

Об этом в комментарии CNN заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, мир должен подготовиться к тому, что россия использует псевдореферендумы в Украине, чтобы заявить, что российская территория подвергается нападению с применением оружия НАТО.

«Это именно то, к чему мы должны быть готовы — что россия будет использовать эти фейковые голосования для дальнейшей эскалации войны в Украине. Но эти референдумы не имеют легитимности и, конечно, ничего не меняют», — сказал генсек Североатлантического Альянса.

Столтенберг отметил, что лучшим ответом НАТО должно стать усиление поддержки Украины.

«Лучший способ закончить эту войну — еще больше укрепить украинцев на поле боя, чтобы они могли на каком-то этапе сесть и прийти к решению, приемлемому для Украины и сохранившему Украину как суверенное независимое государство в Европе», — добавил генсек НАТО.

Как сообщал Курсор, на днях глава Военного комитета Североатлантического Альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина получает поддержку и помощь от многих стран в борьбе с российскими оккупантами, и с наступлением зимы НАТО не собирается менять свои позиции в этом вопросе.

Бауэр также подчеркнул, что война, которая российская федерация развязала против Украины, поставила под угрозу весь мировой порядок, и эта война стала «больше Украины». Он подчеркнул, что задача НАТО – защитить население стран союзников и всегда строить планы наперед.

Курсор писал ранее, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает больше помогать ВСУ, потому что, по его мнению, в ближайшее время ситуация может усугубиться.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!