РФ не видит оснований для новых переговоров с США

В ближайшее время не будет проводиться новый раунд переговоров между США и Россией по гарантиям безопасности. Для этого нет оснований, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы предлагаем постатейно идти по тексту, работать над тем, чтобы вывести их на уровень, когда они были готовы к подписанию. Это невозможно на сегодня, потому что по ключевым элементам этих текстов США и их союзники фактически говорят нам «нет». А там, где они говорят «да, давайте дальше обсуждать», мы, в свою очередь отмечаем, что при всей важности и серьезности этих сюжетов, они вторичны по отношению к тому же нерасширению НАТО. Вот в известной мере тупик или разница в подходах», – сказал Рябков.

«Но без прояснения того, есть ли хотя какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны для работы по серьезным сюжетам, оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения, я не вижу», – подчеркнул Рябков.

Отвечая на вопрос, есть ли надежда, что получится договориться, Рябков сказал: «Надежда всегда умирает последней. Но в данном случае скорее нет уверенности, что это возможно, но все в наших силах. Нужно продолжать настойчиво добиваться правильного движения, нудной эволюции с западной стороны. Мы этим будем заниматься».

Рябков полагает, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу РФ по ключевым требованиям в вопросах гарантий безопасности.

«Главная проблема: США и их союзники по НАТО ни под каким видом… не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год и, разумеется, по тематике, которая касается юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от наших границ», – сказал он.

Рябков отметил, что в переговорах есть нюансы, однако по главному вопросу – нерасширению НАТО – позиция альянса, задающей в нем тон «бухарестской девятки» и США, «непробиваемая, по крайней мере, пока».

«Это тревожно, потому что мы не скрывали, что от продвижения в данном вопросе зависит все остальное», – добавил он.

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