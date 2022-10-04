Рф перебрасывает в Украину «росгвардию» из Сибири и военных из Сирии – Генштаб ВСУ

Россия пытается удержать временно захваченные территории Украины и сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях.
Военное руководство российской армии приняло решение направить на фронт военнослужащих национальной гвардии россии* (росгвардия) и своих военных из Сирии.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 4 октября.
«По имеющейся информации, военным руководством вооруженных сил врага было принято решение о перемещении в район ведения боевых действий подразделений войск росгвардии, базирующихся в административных границах сибирского военного округа и контингента российских войск в Сирии, — говорится в сообщении Генштаба».
В утренней сводке отмечается, что подразделения недавно сформированного и перемещенного на территорию Украины 3 армейского корпуса вооруженных сил рф не в состоянии эффективно выполнять задачи по назначению.
Основными причинами деморализации военнослужащих подразделений указанного российского военного соединения является устаревшее и непригодное для использования вооружение и военная техника.
Также по данным Генштаба ВСУ, факторами снижения боевого потенциала вновь российского соединения являются: самовольное оставление позиций и отказ от выполнения боевых задач личным составом, употребление алкогольных напитков, систематические нарушения военной дисциплины.
Ранее Курсор писал, чтобогатейшие люди россии потеряли серьезную часть своего состояния — СМИ.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!