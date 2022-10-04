Рф перебрасывает в Украину «росгвардию» из Сибири и военных из Сирии – Генштаб ВСУ

Россия направляет на фронт военнослужащих национальной гвардии рф (росгвардия) и своих военных из Сирии.

Россия пытается удержать временно захваченные территории Украины и сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

Военное руководство российской армии приняло решение направить на фронт военнослужащих национальной гвардии россии* (росгвардия) и своих военных из Сирии.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 4 октября.

«По имеющейся информации, военным руководством вооруженных сил врага было принято решение о перемещении в район ведения боевых действий подразделений войск росгвардии, базирующихся в административных границах сибирского военного округа и контингента российских войск в Сирии, — говорится в сообщении Генштаба».

В утренней сводке отмечается, что подразделения недавно сформированного и перемещенного на территорию Украины 3 армейского корпуса вооруженных сил рф не в состоянии эффективно выполнять задачи по назначению.

Основными причинами деморализации военнослужащих подразделений указанного российского военного соединения является устаревшее и непригодное для использования вооружение и военная техника.

Также по данным Генштаба ВСУ, факторами снижения боевого потенциала вновь российского соединения являются: самовольное оставление позиций и отказ от выполнения боевых задач личным составом, употребление алкогольных напитков, систематические нарушения военной дисциплины.

Ранее Курсор писал, чтобогатейшие люди россии потеряли серьезную часть своего состояния — СМИ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!