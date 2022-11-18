Рф пригрозила «необратимыми последствиями» в случае невозобновления ядерной сделки с Ираном

Президент США Джо Байден, который пытался возродить сделку, отказался от таких усилий, когда стало известно, что Иран поставляет россии беспилотники-камикадзе.

Россия не видит «разумной альтернативы» возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) между Ираном и мировыми державами, заявил заместитель министра иностранных дел рф сергей вершинин* в интервью, данном в четверг государственной газете «Россия сегодня».

«Любой другой вариант приведет лишь к эскалации с тяжелыми и, возможно, необратимыми последствиями для международной безопасности и мировых рынков, — добавил Вершинин. — Организация Объединенных Наций должна знать об этом».

Усилия по возрождению ядерной сделки, которая была предметом интенсивных переговоров между крупными державами и Исламской Республикой на протяжении последних 12 месяцев, зашли в тупик, поскольку иранцы продолжают антиправительственные протесты, несмотря на жестокое подавление со стороны государственных властей и КСИР.

Президент США Джо Байден, который пытался возродить сделку, которая была отменена предшественником Дональдом Трампом, отказался от таких усилий после того, как Белый дом заявил в октябре, что он «откладывает дипломатию в сторону» из-за поставок Ираном беспилотников-камикадзе в рф, которые, как выяснилось, использовались во время войны в Украине.

Ранее Курсор писал, что, если россия не уйдет, нужны переговоры, но США полагаются на Зеленского — Белый дом.