Рф специально направляла иранские дроны на Умань, чтобы атаковать хасидов — СМИ

По данным спецслужб, запланированные террористические акты именно против граждан Израиля были одним из условий передачи Ираном дронов россии.

Войска российской федерации целенаправленно запускали по украинскому городу Умань иранские дроны-камикадзе Shahed-136, чтобы атаковать евреев-хасидов во время празднования Рош ха-Шана

Об этом сообщает издание Бабель со ссылкой на источники в спецслужбах.

По их данным, за последние несколько дней Вооруженные Силы Украины сбили на юге страны более десяти Shahed-136. Часть этих дронов запустили с территории оккупированного Крыма и направили в Умань. Россияне хотели попасть в религиозные объекты хасидов с большим скоплением людей.

«Запланированные террористические акты именно против граждан Израиля – это одно из условий передачи Ираном дронов россии*. Это не первый пример сотрудничества двух террористических стран. Не так давно в Иране сбили украинский гражданский самолет, якобы из-за ошибки. Но за этим случаем просматриваются интересы кремля», — заявили в спецслужбах.

Как сообщал Курсор, в середине сентября заместитель министра иностранных дел россии михаил богданов заявил посланнику Израиля в москве, что россия не может гарантировать безопасность евреев, посещающих украинскую Умань для ежегодного паломничества на Рош ха-Шана.

В частности, богданов сказал послу Александру Бен Цви, что Израиль должен запретить своим гражданам ездить в украинский город на Рош ха-Шана.

Ранее Курсор писал, что в мид рф высказались касаемо возможных ракетных обстрелов еврейских паломников в Умани. Пресс-секретарь мид россии мария захарова заявила, что кремль не намерен обстреливать ракетами еврейских паломников, посещающих украинский город Умань во время Рош ха-Шана.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!