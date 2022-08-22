Рф срочно созывает Совбез ООН из-за ситуации на ЗАЭС

В Украине расценивают этот шаг как попытку рф* использовать инструментарий Совбеза ООН для того, чтобы обвинить Украину в обстрелах ЗАЭС, которые сама же россия регулярно совершает.

Российская федерация запросила проведение 23 августа срочного заседания Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН) по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы информационно перебить запланированное на 24 августа обсуждение последствий российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Постоянное представительство Украины при ООН. «Это очередная отчаянная попытка российской делегации использовать инструментарий Совбеза ООН для того, чтобы, во-первых, информационно перебить заседание, запланированное на 24 августа, и во-вторых — обвинить Украину в обстрелах ЗАЭС, которые сама же россия регулярно совершает», — сказали в постпредставительстве. Как известно, ранее российские СМИ сообщили, что россия срочно созывает Совбез по ситуации вокруг ЗАЭС «в связи с непрерывными украинскими провокациями», и попросила выступить на нем генсека ООН Антониу Гутерреша.

Ранее Курсор информировал о том, что постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций Сергей Кислица заявил, что единственная причина, почему россию не могут исключить из СБ ООН, как в свое время исключили Советский Союз из Лиги Наций, это то, что рф владеет ядерным оружием.

Дипломат заявил, что Советский союз был исключен из лиги Наций после нападения на Финляндию в конце 1939 года. Тогда небольшая скандинавская страна сумела дать отпор Советскому Союзу и победить. Сейчас ситуация складывается похожим образом: Украина успешно обороняется от россии, которая обладает превосходящими силами. Но остается фактор, который имеет огромное значение — владение ядерным оружием.

Также Курсор цитировал главу управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алту, который заявил, что на шестом месяце полномасштабного вторжения россии на территорию Украины ООН необходимо реформировать, потому что она не бессильна в решении крупных катастроф в разных частях мира.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!