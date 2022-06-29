Постпред Украины рассказал, могут ли россию исключить из СБ ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что россия* является ядерной страной, поэтому ее не исключат из Совета Безопасности ООН.

Сергей Кислица заявил, что единственная причина, почему россию не могут исключить из СБ ООН, как в свое время это исключили Советский Союз из Лиги Наций, потому что рф владеет ядерным оружием.

Об этом постоянный представитель Украины при ООН сказал во время интервью порталу «Украинская правда».

Дипломат заявил, что Советский союз был исключен из лиги Наций после нападения на Финляндию в конце 1939 года. Тогда небольшая скандинавская страна сумела дать отпор Советскому Союзу и победить. Сейчас ситуация складывается похожим образом: Украина успешно обороняется от россии, которая обладает превосходящими силами. Но остается фактор, который имеет огромное значение — владение ядерным оружием.

«Тогда Советский Союз не был не только мощью экономической по сравнению с США, с Европой, он не имел ядерного оружия. На сегодняшний день единственная причина, по моему мнению, почему не сделали то же в ООН, что сделали с СССР в Лиге Наций, потому что у рф есть ядерное оружие», — отметил дипломат.

По его словам, перспективу применения ядерного оружия — это «армагеддон».

«Это не значит, что я верю в то, что путин применит ядерное оружие. Но это не значит, что было бы ответственным, в том числе и с нашей стороны, списать это с перечня факторов, которые мы должны учитывать и анализировать. Если бы рф не имела ядерного оружия, она бы никогда не получила место Советского Союза в СБ ООН таким образом, каким она сделала это. Поэтому я глубоко убежден, что это единственная причина, по которой другие постоянные члены СБ ООН, а именно США, Великобритания, Франция и Китай за закрытыми дверями в декабре 1991 года согласились обойти Устав ООН», — добавил Кислица.

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