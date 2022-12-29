Рф устроила новую массированную атаку по Украине: первые подробности и фото

В Киеве прогремели взрывы на фоне сообщений о более чем 100 ракетах, летящих по всей стране.

В настоящее время по Украине производится массированная ракетная атака.

В Сумской, Житомирской, Одесской, Ровненской, Полтавской, Черниговской областях работают ПВО.

Жители Киева слышали звуки взрывов в городе после того, как в украинской столице прозвучала воздушная тревога, и их призвали направиться в убежища.

Киевская городская военная администрация только что написала в Telegram: «Киев! ПВО работает! Сохранять спокойствие! Оставайтесь в убежищах, пока не сработает отмена воздушной тревоги!»

Сообщается также об успешной работе ПВО в Киеве и о том, что была сбита ракета.

Обломками сбитой ракеты повреждено частное здание в Дарницком районе Киева и припаркованный рядом автомобиль.

Информация о жертвах уточняется.

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал в Facebook, что в сторону Украины летят более 100 ракет и будет несколько волн атаки.

В Одесской и Днепропетровской областях объявлены отключения электроэнергии, направленные на минимизацию потенциального ущерба энергетической инфраструктуре.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что украинцы сбили над морем пять ракет.







Читайте также: у путина отреагировали на «формулу мира» Зеленского.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.