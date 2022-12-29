У путина отреагировали на «формулу мира» Зеленского

Киев все еще не готов к реальным мирным переговорам, заявил глава российского МИДа.

Россия не будет использовать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского в качестве основы для переговоров и считает, что Киев все еще не готов к реальным мирным переговорам, сообщило в четверг российское информационное агентство РИА со ссылкой на министра иностранных дел сергея лаврова*.

Лавров также сказал РИА, что идея Киева вытеснить россию с востока Украины и Крыма с помощью Запада является «иллюзией».

Напомним также, что министр иностранных дел россии сергей лавров заявил в среду, что москва готова как можно скорее урегулировать ситуацию вокруг Украины, обвинив Запад в том, что он стоит за «конфликтом», который был «развязан» против россии через Киев.

Выступая на Первом российском канале, министр иностранных дел раскритиковал Вашингтон за то, что он не «позволил» Киеву вести мирные переговоры с москвой в попытке «истощить» россию. Лавров подчеркнул, что между москвой и Вашингтоном «нет канала» для диалога, хотя армии обеих стран «поддерживают контакт».

В прошлом месяце лавров заявил, что условия Киева для мира с москвой «нереалистичны и неадекватны в нынешней ситуации». До этого министр иностранных дел россии обвинил украинское правительство в том, что оно «никогда не хочет мира».

Ранее Курсор писал, что Украина проведет мирный саммит: озвучены сроки и условия для рф.

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