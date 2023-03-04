Рф увеличила число ракетоносителей в Черном море: чем это грозит

Войска рф* в субботу, 4 марта, вывели еще один ракетоноситель на боевое дежурство в Черном море. Теперь количество Калибров, которое россияне могут применить для обстрелов, выросло до 16.

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

Военные уточнили, что сейчас на боевом дежурстве находится уже 16 российских кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет Калибр. Кроме того, в Азовском море находится один корабль рф. В Средиземном море — 10 кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр общим залпом — 72 ракеты.

Ранее спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что массированные ракетные атаки россии могут остаться в прошлом, россияне в поиске новой тактики ударов по Украине. Очевидно, что все их предыдущие попытки разрушить критическую инфраструктуру провалились, а благодаря помощи партнеров украинские войска смогли обеспечить эффективную работу ПВО.

«Курсор» писал ранее, что в минобороны Украины заявили, что страна вступает в новый период и ее главная цель — победа. Вскоре военные пойдут в контрнаступление, а сейчас продолжается работа над тем, чтобы его обеспечить.

Еще мы писали, что 24 февраля был ровно год со дня начала полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, которую страна-агрессор назвала военная «спецоперация». За этот год армия путина нанесла многочисленные удары по инфраструктурным, военным и гражданским объектам Украины. Но глава кремля не сделал в этот день ни одного заявления и аналитики ISW предположили, с чем это может быть связано.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!