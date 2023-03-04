Рф увеличила число ракетоносителей в Черном море: чем это грозит

Войска рф* в субботу, 4 марта, вывели еще один ракетоноситель на боевое дежурство в Черном море. Теперь количество Калибров, которое россияне могут применить для обстрелов, выросло до 16.
Об этом сообщает ВМС ВСУ.
Ранее спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что массированные ракетные атаки россии могут остаться в прошлом, россияне в поиске новой тактики ударов по Украине. Очевидно, что все их предыдущие попытки разрушить критическую инфраструктуру провалились, а благодаря помощи партнеров украинские войска смогли обеспечить эффективную работу ПВО.
«Курсор» писал ранее, что в минобороны Украины заявили, что страна вступает в новый период и ее главная цель — победа. Вскоре военные пойдут в контрнаступление, а сейчас продолжается работа над тем, чтобы его обеспечить.
Еще мы писали, что 24 февраля был ровно год со дня начала полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, которую страна-агрессор назвала военная «спецоперация». За этот год армия путина нанесла многочисленные удары по инфраструктурным, военным и гражданским объектам Украины. Но глава кремля не сделал в этот день ни одного заявления и аналитики ISW предположили, с чем это может быть связано.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!