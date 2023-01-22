Рф заявила о наступлении на два города в Запорожской области Украины

Силы москвы* продвигаются к двум городам в Запорожской области Украины, где на этой неделе усилились боевые действия после нескольких месяцев застоя, сообщают российские государственные СМИ в воскресенье.

Представитель рф в регионе владимир рогов заявил, что наступательные действия были сосредоточены вокруг двух городов: Орихова, расположенного примерно в 50 км к югу от контролируемого Украиной областного центра Запорожья, и Гуляйполе, восточнее.

«Фронт подвижен, особенно по двум направлениям: Орехов и Гуляйполе», — цитирует рогова РИА «Новости».

По его данным, в этих районах велись активные боевые действия.

«Инициатива в наших руках», — сказал он.

Agence France-Presse ранее сообщило, что российская армия начала наступление в Запорожской области на юго-востоке Украины. Российские войска утверждают, что во время штурма заняли «более выгодные рубежи и позиции».

Отметим также, что в результате российских атак в пятницу погиб один человек в Харькове, три человека в Донецке и один человек в Запорожье. По данным офиса Зеленского, в Херсоне также пострадали четверо.

По данным Минобороны Великобритании, война в Украине зашла в тупик. В разведывательных сводках говорится, что есть вероятность наступления россиян вокруг города Бахмут на Донбассе, где идут ожесточенные бои, но в остальном движения мало.

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