Робот-патрульный весом почти 200 кг появится в метро США

На начальном этапе робот будет работать в паре с куратором-полицейским, позже он начнет действовать в автономном режиме.

Американские ученые разработали робота-патрульного, которого планируют задействовать на станциях метро в Нью-Йорке.

Об этом сообщается в Twitter AF Post. Отмечается, что при росте 160 см робот Knightscope K5 весит 190 кг. На начальном этапе робот будет работать в паре с куратором-полицейским в период с полуночи до 6 часов утра, чтобы население смогло ознакомиться с разработкой. Позже он начнет действовать в автономном режиме.

Knightscope K5 имеет шаровидную форму, оснащен четырьмя камерами с 360-градусным обзором и способен развивать скорость до 4,8 км/ч. На его корпусе есть кнопка, позволяющая связаться с настоящим человеком.

Робот будет сдерживающим фактором и предоставит информацию для помощи сотрудникам полиции. Никаких активных действий против людей он делать не будет. Также он имеет функцию распознавания лиц, однако ее намеренно деактивируют.

Компания Knightscope уже имеет подобный опыт в других штатах, но в прошлом ее работы испытывали вандализм. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что модель Knightscope K5 является надежной, и ее крайне сложно опрокинуть. Власти города арендуют роботов по цене 9 долларов США в час.

NYPD deploys “RoboCop” guardian to Times Square Subway amid crime spike. Follow: @AFpost pic.twitter.com/PH9IM7p6Bs — AF Post (@AFpost) September 22, 2023

Как сообщал Курсор, в июле американская частная компания Throwflame представила комбинированного робота-пса с огнеметом Thermonator. Разработка свободно доступна на рынке США является ответом на вопрос, как очистить вражеские окопы от противника.

Напомним, робот Ameca, который известен как «самый продвинутый гуманоид в мире», дал неожиданный ответ на вопрос о том, какой день в его «жизни» был самым печальным.

В одном из последних видео с Ameca, которую создала британская роботехническая компания Engineering Art, демонстрировала свою реакцию, когда ей давали ответы, сгенерированные языковой моделью GPT-3. В частности, ее попросили рассказать о самом грустном дне, который она «переживала».

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