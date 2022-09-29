Роботы в будущем будут выполнять роль собаки для пожилых или одиноких людей , – ученые

Роботы, которые в будущем будут поддерживать пожилых или одиноких, должны строить отношения с хозяином не как люди, а как собаки. В перспективе такую концепцию применят разработчики.

Ученые из Университета Глазго сделали соответствующие выводы на основе новых исследований.

Об этом пишут 29 сентября в журнале PLOS ONE.

Шотландские исследователи опросили более 150 собаководов и обнаружили, что существует семь наиболее часто упоминаемых факторов, наиболее тесно связанных с животными. К ним относятся способность к общению, предсказуемость реакций, физические признаки привязанности, позитивный, иногда даже восторженный подход, склонность к совместной деятельности, чувство близости и, наконец, способность приспосабливаться друг к другу. Возможно, роботы, которые ведут себя таким образом, будут одобрены.

Исследователи предполагают, что встраивание этого типа поведения в программное обеспечение роботов позволит им предоставить своим владельцам такой же опыт и пользу для здоровья, как дружба с настоящим животным, без сопутствующих обязанностей. Это позволит эффективно использовать технику.

«Наш подход позволил получить знания о факторах, заставляющих людей так наслаждаться обществом собак. Хотя воссоздать такое поведение у роботов будет непросто, это может помочь в создании дружеских отношений для подопечных», — заявили авторы.

На следующем этапе исследования команда под руководством Кэти Риддок намерена провести тесты с участием людей и роботов, ведущих себя как собаки. Дополнительной темой исследования может быть также зависимость предпочтений разных видов поведения собак в зависимости от возраста, происхождения и окружения конкретных людей.

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