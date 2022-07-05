Инженеры создали робота, который ищет потерянные вещи

Систему предлагают внедрить, например, на коммерческих складах, чтобы обрабатывать возвраты и сортировать вещи быстрее, чем это делает человек.

Эксперты из Массачусетского технологического института создали робота, который занимается поиском пропавших вещей.

О новом устройстве написали на сайте научного учреждения.

Так, система использует визуальную информацию с видеокамер, а также радиочастнотные сигналы. Устройство оборудовано роботизированной рукой. Ранее робот мог искать только маркированные предметы, но теперь его усовершенствовали. Робот называется FuseBot. Его научили проводить сложный анализ обстановки.

Во время эксперимента при помощи манипулятора робот просканировал предметы, которые перед ним разложили. Он создал их трехмерную модель, а при помощи радиочастотной антенной послали сигналы, проникающие сквозь твердые поверхности. Во время анализа трехмерная модель не раз обновлялась, пока заданный предмет не был найден среди других.

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