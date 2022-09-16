Российская федерация — больше не член Европейской конвенции по правам человека

Через шесть месяцев после исключения из Совета Европы рф перестает быть участником Европейской конвенции о правах человека 16 сентября 2022 года.

С 16 сентября 2022 года российская федерация* больше не обладает статусом члена Европейской конвенции по правам человека.

Об этом сообщается на сайте Совета Европы (СЕ).

Отмечается, что Европейский суд по правам человека сохраняет компетенцию рассматривать жалобы против россии в отношении действий или бездействия, имевших место до 16 сентября 2022 года.

«17 450 жалоб против россии в настоящее время находятся на рассмотрении Суда. В соответствии с Европейской конвенцией о правах человека россия имеет обязательное юридическое обязательство выполнять постановления и решения Суда», — говорится в сообщении.

В своем сообщении в Twitter генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отметила, что «агрессия России против Украины продолжает причинять боли и страдания миллионам людей в Украине и во всей Европе».

«Мы еще раз призываем российское руководство немедленно прекратить войну в Украине и продолжающиеся репрессии против собственного народа», — написала Пейчинович-Бурич.

Как сообщал Курсор, 15 марта российская федерация официально вышла из Совета Европы — органа, базирующегося в Страсбурге, который занимается наблюдением за соблюдением прав человека, предотвратив возможное исключение из-за нападения на Украину.

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой вручил генеральному секретарю Совета письмо министра иностранных дел рф Сергея Лаврова, в котором сообщается о решении москвы.

Тогда же глава международного комитета госдумы рф слуцкий заявил, что россия «будет вынуждена» объявить недействительной Европейскую конвенцию о правах человека.

Также Курсор информировал о том, что Европейская комиссия опубликовала рекомендации по визовой политике для государств-членов с призывом не выдавать гражданам россии многолетние визы, а также рассматривать возможность аннулирования уже выданных виз в определенных случаях.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!