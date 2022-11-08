Российские морские пехотинцы пожаловались на «непонятные» потери в Украине

В письме, отправленном с передовой губернатору в россии*, бойцы 155-й бригады морской пехоты тихоокеанского флота россии, дислоцированной в Донецкой области, сообщили, что, согласно нескольким источникам, они были брошены в «непонятный бой».

«Опять нас бросили в непонятный бой генерал мурадов и его шурин и земляк ахмедов. И это для того, чтобы мурадов заработал надбавки, чтобы он выглядел хорошо в глазах герасимова [начальник генштаба россии],», — говорится в письме.

«В результате «тщательно» спланированного наступления «великих полководцев» за последние 4 дня мы потеряли убитыми и ранеными около 300 человек, есть пропавшие без вести, — говорится в письме. — Мы потеряли 50% нашей техники. Это только наша бригада. Окружное командование и ахмедов скрывают эти факты и искажают официальную статистику потерь, опасаясь привлечения к ответственности».

Письмо, опубликованное в понедельник в известном российском военном блоге Grey Zone, было отправлено олегу кожемяко, губернатору Дальневосточного Приморского края.

«До каких пор таким бездарям, как мурадов и ахмедов, будет позволено планировать боевые действия только для того, чтобы он мог получить награды ценой стольких жизней?» — говорится в письме.

Кожемяко, похоже, признал легитимность письма, но сказал, что оно преувеличивает масштабы реальных потерь.

«Мы связались с командирами. Да, есть потери, идут тяжелые бои, но они далеки от того, что написано в этом обращении», — сказал он в видеообращении на своем Telegram-канале.

Минобороны рф, по данным РИА, не отрицает, что письмо действительно было отправлено с фронта, но утверждает, что потери в части гораздо меньше заявленных и что в ней не более 1% военнослужащих были убиты и 7% получили ранения.

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